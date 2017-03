Defensie licht operaties toe

Voor de tweede keer in 2017 heeft Defensie op een persconferentie meer duidelijkheid gegeven over zijn lopende operaties. Na een overzicht van alle lopende operaties in binnen- en buitenland was er ook meer aandacht voor operatie Desert Falcon in het Midden-Oosten.

Begin maart werd generaal-majoor Jean-Paul Deconinck aangesteld als militair commandant van de VN-missie in Mali: MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission). Hij is zo de derde Belgische generaal die momenteel een commandofunctie uitvoert in Afrika, een primeur voor Defensie.

Chirurgisch team in Irak

Voor de Landcomponent is de inzet in Irak, Afghanistan, Mali, de Democratische Republiek Congo en Litouwen nog steeds het belangrijkst. Ook in Benin, Tunesië, Niger en de Centraal Afrikaanse Republiek blijven echter Belgen aanwezig in een adviserende en assisterende rol.

Nieuw voor de inzet in Irak is dat er vanaf nu een Belgisch Special Operations Surgical Team (SOST) wordt ingezet. Dat gespecialiseerd chirurgisch team werkt dicht tegen het front om gewonden snel en doeltreffend te verzorgen wanneer een ziekenhuis te ver is.

De Marinecomponent richt zijn focus op de Middellandse Zee. Daar zal het fregat Louise-Marie in juni en juli opnieuw wapen- en mensensmokkelaars helpen bestrijden. In de Noordzee en Baltische Zee zullen onze mijnenjagers het hele jaar door blijven deelnemen aan mijnenbestrijdingsopdrachten.

Operation Desert Falcon

Voor de Luchtcomponent ligt de focus momenteel bij operatie Desert Falcon (ODF), de Belgische bijdrage aan de internationale coalitie tegen Daesh. Het Belgische detachement opereert vanuit Jordanië met zes F-16's en 109 militairen, voornamelijk ondersteunend personeel. Opmerkelijk is dat zij over drie landen verdeeld zijn. Vier militairen beslissen in het hoofdkwartier in Qatar over de opdrachten. Twee fotospecialisten analyseren vanuit Ramstein in Duitsland de vele duizenden luchtbeelden die onze piloten vastleggen.

Sinds juni 2016, het begin van de Belgische missie, vlogen onze piloten al meer dan 3.200 uren. "Hierbij kunnen we met trots stellen dat we al onze doelstellingen behalen. Ons objectief van 100 % mission effectiveness, zonder burgerslachtoffers, is nog altijd werkelijkheid", vertelt kolonel Jeroen Poesen, hoofd Operaties van de Luchtcomponent. De inzet in Jordanië loopt nog tot eind juni van dit jaar.

De Luchtcomponent kondigde ook aan dat ze tussen augustus en december vier F-16's naar Estland zendt voor de opdracht Enhanced Air Policing boven de Baltische Staten.