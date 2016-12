Defensie leert levens redden

Bij de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem konden de militairen ter plaatse de slachtoffers meteen eerste hulp geven. Momenteel geeft Defensie die ervaring en kennis door aan de hulpdiensten.

In het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse kregen onderrichters van de brandweer tekst en uitleg over hoe Defensie zijn middelen gebruikt. Dat gebeurde door militaire instructeurs van het Competentiecentrum van de Medische Component uit Neder-Over-Heembeek.

Na een pakket theorie konden de deelnemers die in de praktijk omzetten. Nadien zullen zij op hun beurt de opgedane kennis binnen hun korpsen verspreiden.