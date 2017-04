Defensie eert gesneuvelde soldaten

In Brussel werden op 7 april de Belgische gesneuvelden sinds 1945 herdacht. In totaal kwamen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 252 Belgische soldaten om tijdens operaties in naam van de vrede.

Het graf van de onbekende soldaat, aan de voet van de indrukwekkende Congreskolom in hartje Brussel, vormt de achtergrond voor deze ingetogen ceremonie. In het bijzijn van verschillende militaire- en burgerautoriteiten en de families van de gesneuvelden, worden de doden herdacht. Onder meer Chef van Defensie generaal Marc Compernol en Minister van Defensie Steven Vandeput legden een bloemenkrans neer.

De herdenking wordt sinds 1998 jaarlijks op 7 april georganiseerd. Na de moord op tien paracommando’s in het Rwandese Kigali op 7 april 1994, besliste de Belgische regering in 1998 om op deze datum veteranendag te houden. 30.000 mannen en vrouwen hebben de voorbije jaren deelgenomen aan operaties in het buitenland om mensen in nood bij te staan en de vrede te bewaren.