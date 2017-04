In de militaire kwartieren van Flawinne en Tielen hadden op 5 en 6 april de nieuwe Kennismakingsdagen plaats. Kandidaat onderofficieren paracommando konden er twee dagen proeven van hun toekomstige leven. In maart werden er al soortgelijke dagen georganiseerd in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne.

“We ontvangen vandaag de kandidaten onderofficier paracommando en maneuver die zich voor deze stage ingeschreven hebben”, legt Rudi Debauche van het 2 Bataljon Commando in Flawinne uit. “Gedurende twee dagen kunnen ze het beroep van paracommando ontdekken en nadien beslissen of ze dat kunnen en willen uitoefenen. Dit nieuwe concept werd dit jaar gelanceerd om de klassieke informatiedagen te vervangen. We denken dat betere voorkennis over hun toekomstig beroep sterkere kandidaten zal opleveren. Als ze weten wat ze later zullen doen, kunnen ze in eer en geweten beslissen of ze uit het juiste hout gesneden zijn.”

De bedoeling is het aantal kandidaten dat te weinig geïnformeerd aan de opleiding begint en dan alsnog afhaakt, zoveel mogelijk te beperken. De deelnemers aan deze stage zijn al ingeschreven bij Defensie en de meesten hebben al verschillende stadia van de ingangstesten afgelegd. Ook bij hen leeft het gevoel dat ze op deze manier een goede en motiverende inkijk krijgen in hun mogelijke toekomst. De hulp van het aanwezige kader is daarbij essentieel. Hun vrijwillige inzet tussen de bewakingsopdracht Vigilant Guardian en andere oefeningen in, boezemt de kandidaten van bij het begin respect en realisme in.