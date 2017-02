De Narcis is klaar voor NAVO-inzet

De mijnenjager Narcis vertrekt op 12 februari naar Normandië met de mijnenbestrijdingsgroep van de NAVO. Van 30 januari tot 10 februari heeft de bemanning zich daarop voorbereid bij de trainingseenheid voor mijnenbestrijdingsschepen van de Belgische en Nederlandse marine.

Twee weken lang was de Narcis op bezoek bij de MOST (Mine countermeasure vessels Operational Sea Training) in Zeebrugge. Daar kreeg ze verschillende oefenscenario's voorgeschoteld, samen met twee andere schepen die deel zullen uitmaken van de Standing NATO Maritime Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Dat gebeurde in de marinebasis van Zeebrugge en voor de Belgische kust.

"De SNMCMG1 is een NAVO-eskader van mijnenbestrijdingsschepen", vertelt kapitein-luitenant-ter-zee Peter Baars, commandant van de MOST. "Die komen elk jaar voor een training naar de MOST om de paraatheid van de schepen verder op te schroeven. Op dit moment trainen we een verband van drie schepen: het Estse vlaggenschip Admiral Cohan, de Engelse HMS Ramsey en de Belgische Narcis. Vanaf 9 februari voegen een Nederlands en een Noors schip zich nog bij de groep."

De trainingen spelen zich zowel aan land als op zee af. Aan de kaai moeten de bemanningen bijvoorbeeld het hoofd bieden aan betogers die het schip bekogelen met alles wat los en vast zat. Een dronken man probeert op het schip te komen en een vrouw met een ziek kind zoekt hulp bij de bemanning. Op zee moeten ze zichzelf dan weer bewijzen tijdens een brand aan boord en een aanval van een vijandelijke helikopter.

"Dit zijn allemaal realistische zaken", zegt Berry Niesten, een van de MOST-evaluatoren. "Je kan dit soort zaken in elke haven tegenkomen. We willen de bemanning vooral laten nadenken over hoe ze bepaalde situaties, waar ze misschien nog niet veel ervaring mee heeft, moet aanpakken."