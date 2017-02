De ‘andere EUTM’

In de Centraal-Afrikaanse Republiek braken in 2012 politieke onlusten uit. De president moest het land ontvluchten. Nadat Frankrijk al in 2013 een peacekeeping missie had opgestart, besloot ook de Europese Unie begin 2014 een multinationaal contingent te sturen.

Na de machtsgreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek verlieten, behalve president Bozizé, 37000 mensen het land. Nog eens 170000 werden vluchteling in eigen land. Frankrijk reageerde het snelst op de problemen in haar oude kolonie. De lidstaten van de Europese Unie volgden het voorbeeld. Na akkoord van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werden de EUFOR RCA troepen ontplooid om de regio rond hoofdstad Bangui te stabiliseren. In maart 2015 werden zij, eenmaal geslaagd in hun opdracht, vervangen door de EUMAM (European Union Military Advisory Mission) missie. De EUTM (European Union Training Mission) nam in juli 2016 die fakkel over. Al zeker tot september 2018 verzorgt het EUTM RCA contingent ter plekke de militaire en strategische vorming van de lokale troepen.

Op 14 januari 2017 werd het eerste contingent officieel afgelost. Brigadegeneraal Herman Ruys (DCOS Support EUROCORPS) staat sindsdien aan het hoofd van het EUTM RCA contingent. Hij voert het bevel over 175 mannen en vrouwen uit 12 landen. Daarbij zijn 26 Belgen. Zij voeren hun taken uit vanuit het kamp Moana, in een oude textielfabriek. De omstandigheden zijn belastend, fysiek en mentaal, maar zoals generaal Ruys in zijn toespraak zei: “Als ik zie welke motivatie onze Afrikaanse soldaten tentoon spreiden, ondanks de moeilijke omstandigheden, weet ik weer waarom we dit moeten doen.”