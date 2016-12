BSD-veteranen anno 2016

Het einde van het tijdperk van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) ligt intussen veertien jaar achter ons. De tientallen garnizoenssteden stroomden leeg en tienduizenden militairen keerden huiswaarts. Toch besloten honderden Belgische families in Duitsland te blijven. Wij zochten enkele van hen op in de meest oostelijke garnizoensstad Arolsen.

In de loop van de jaren negentig sloot in Duitsland de ene na de andere Belgische garnizoensstad de deuren. Uiteindelijk zou in 2002 het doek vallen over de laatste overgebleven BSD-kazerne: Spich. Niet alle Belgische militairen kozen er echter voor om naar hun geboorteland terug te keren. Onder de achterblijvers ook oud-militair Roland Singier en oud-schooldirecteur Maurice Bulkens.

"Vanaf mijn achttiende maakte ik al deel uit van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland", vertelt Roland Singier, terwijl hij langs de overgebleven gebouwen in de voormalige kazerne van Arolsen wandelt. "Het gros van mijn leven heeft zich hier afgespeeld. Ik ben getrouwd met een Duitse vrouw, onze kinderen gingen hier naar school en we zaten in Duitse verenigingen. Ik was helemaal ingeburgerd en de mensen accepteerden ons ook. Er was voor mij geen enkele reden om terug te keren naar België."

Ook Maurice Bulkens schuift dezelfde redenen naar voor als zijn vriend Roland Singier. Hoewel Maurice met een Belgische dorpsgenoot getrouwd is, besloten ze alsnog in Arolsen te blijven. "Onze kinderen hebben hier gans hun leven gewoond", vertelt Maurice. "Onze familie is hier, dus waarom verhuizen naar een land waar ik al sinds de jaren zeventig niet meer woon."

De kazerne van Arolsen kreeg een nieuwe bestemming als winkelcentrum. Het paradeplein werd een parking en vele militaire gebouwen gingen tegen de grond. De ingang van het kwartier en het wachtlokaal bleven nagenoeg ongeschonden. Het herbergt momenteel een museum, Historicum 20, waarin de geschiedenis van de kazerne en ook de Belgische episode uitgebreid aan bod komen.

"De BSD is voor de stad Arolsen een belangrijke periode geweest", vertelt de Udo Jost, conservator van het museum. "Zelf speelde ik als kleine jongen vaak met kinderen van Belgische militairen en uiteindelijk ging ik op latere leeftijd zelfs bij hun voetbalploeg. Enkele Belgische militairen behoorden tot mijn beste vrienden. Hun vertrek heeft de stad en mezelf wel diep geraakt. Het was een emotionele en ook economische shock voor de regio. Stilaan is de stad er bovenop gekomen, maar de herinnering bewaren we nog steeds."