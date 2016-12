Brigadegeneraal Peter Devogelaere nieuwe commandant EUTM Mali

Brigadegeneraal Peter Devogelaere nam op 19 december het commando over van de European Union Training Mission (EUTM) in Mali. Hij volgt daarmee brigadegeneraal Eric Harvent op, die sinds 3 juli 2016 aan het hoofd van de missie stond.

De ceremonie, in aanwezigheid van de chef Defensie, vond plaats in de School van de Vrede in Bamako.

De nieuwe commandant verklaarde vertrouwen te hebben in de toekomst van de opdracht. "Ik zal de lijn van mijn voorgangers verder volgen," verklaarde hij. "Ik heb al contact gehad met het Malinese leger, we zetten samen onze schouders onder dit project."

Brigadegeneraal Harvent van zijn kant roemde het engagement van de Malinese soldaten en de toewijding van alle mannen onder zijn bevel. Vooraleer de fakkel door te geven benadrukte hij vereerd en blij te zijn met zijn commando van de afgelopen zes maanden.

Brigadegeneraal Peter Devogelaere staat nu aan het hoofd van een legermacht van meer dan 550 militairen uit 26 Europese landen. 175 Daarvan zijn Belgen. Ze werken in de staf, als instructeur of in de force protection ploegen die de veiligheid van de instructeurs waarborgen.

Voor de Landcomponent is deze missie op dit moment de belangrijkste buitenlandse opdracht.