Blijven spreken, nooit vergeten

Op 19 december hebben twee scholen uit Laakdal het Nationaal Gedenkteken van het Fort Breendonk bezocht. Geen bezoek zoals zovele, want ditmaal begeleidde een overlevende de jongeren.

Louis Boeckmans, geboren op 20 juni 1923 in Tessenderlo, was tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet. In juli 1944 werd hij verraden en opgepakt door de Duitse Sicherheitsdienst. Enkele weken later kwam hij in Breendonk aan.

Louis herinnert het zich nog levendig: "In Breendonk werd de sluitklep van de vrachtwagen geopend. Met geroep "Snel, snel, eruit!", met slaan en stampen werden we de donkere gang van het fort ingejaagd. We moesten onze eigen kledij afgeven en werden helemaal kaal geschoren. We kregen een oud legeruniform en klompen toegeworpen. Die klompen dragen was voor velen, die het niet gewoon waren, al een kwelling op zich: ze veroorzaakten open wonden. Op het uniform moesten we ons nummer aanbrengen, het mijne was 3253. Onze naam bestond niet meer, we werden letterlijk een nummer!"

Na de terreur in Breendonk werd Louis met vele anderen op transport naar Buchenwald gezet. Kort daarna moest hij in een Kommando werken, in het kamp van Dora bij Nordhausen. Daar werden in de ondergrondse fabriek de V1- en V2-raketten geassembleerd.

Toen tegen het einde van de oorlog de geallieerde troepen begonnen op te rukken, stuurden de Duitsers overal de gevangenen in kolonnes weg. Die marsen veroorzaakten nog duizenden doden, maar op 2 mei 1945 werd Louis door het Zweedse Rode Kruis gered. "Toen ik in Zweden aankwam, woog ik 38 kilo. Daarom verbleef ik er nog twee weken. Ik had nog altijd koorts en was nog te zwak." Uiteindelijk kwam hij in juli 1945 terug in België aan.

Louis blijft zijn herinneringen delen met de jeugd: "Het kampleven liet mij echter nooit met rust. Die vreselijke ervaring wil ik aan de jongeren blijven doorgeven zodat ze gewaarschuwd worden voor de toekomst. Tot vandaag blijf ik over mijn belevenissen in de concentratiekampen spreken, in de scholen maar ook in Breendonk."