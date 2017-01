BGLTU: Gros logistieke steun naar Litouwen vertrokken

Vanuit Melsbroek zijn op 27 januari in de vroege uurtjes 77 militairen van het 18 Bataljon Logistiek uit Leopoldsburg naar Litouwen vertrokken. Dat gebeurde met een Airbus A400M van de Duitse Luftwaffe.

Na aankomst op de luchthaven van Palanga zullen de chauffeurs vrijwel onmiddellijk afzakken naar de Litouwse havenstad Klaipeda. Daar staan hun vrachtwagens, die via het water vervoerd werden, op hen te wachten. Ze rijden dan door naar de stad Rukla, waar ze deelnemen aan de NAVO-opdracht Enhanced Forward Presence.

Voor soldaat Glen is het zijn eerste lange zending, maar hij ziet het volledig zitten. "Ik heb er enorm veel zin in, want de sfeer in mijn sectie zit heel goed. Ik denk dat het een aangename opdracht zal zijn, aangezien we niet in een gevarenzone terecht komen, en dat scheelt toch."

Ook het internationale karakter van de zending maakt het speciaal. "Wij zullen onder het bevel van een Nederlandse pelotonscommandant staan, dus dat is ook nieuw. Afwachten dus, hoe dat gaat verlopen", geeft Glen nog mee.

In mei zal het 29 Bataljon uit Grobbendonk het 18 Bataljon opvolgen.