BGLTU: Groot logistiek transport vertrekt naar Litouwen

Op woensdag 18 januari is het 18 Bataljon Logistiek van Leopoldsburg begonnen met enkele duizenden tonnen materieel naar Litouwen te transporteren. Daar zal België in 2017 de NAVO-gevechtsgroep logistiek ondersteunen, onder Duits bevel.

“Na twee maand intensieve voorbereiding kunnen we het materieel nu effectief laten vertrekken”, glimlacht luitenant-kolonel Katrien D’Hert, de korpscommandant van het 18 Bataljon Logistiek. “Al het materieel, de containers, zware en lichte vrachtwagens, ambulance en takelwagen komen van overal binnen Defensie. Alles is inzetklaar voor de opdracht, net als de 101 mensen. We zijn helemaal klaar.”

De Belgische logistici kregen de opdracht om de gevechtsgroep (battle group) van de NAVO in Litouwen te ondersteunen vanaf februari 2017. Ze zullen een logistieke compagnie vormen met ongeveer honderd Belgen en nog bijna honderd buitenlanders, voornamelijk Duitsers en Nederlanders. De gevechtsgroep in Litouwen (Battle Group Lithuania, vandaar #BGLTU) is een van de vier die de NAVO in Oost-Europa inzet onder de noemer Enhanced Forward Presence. Dat gebeurt op vraag van die landen, om hun veiligheid te verhogen.

Een van de grote uitdagingen is de culturele diversiteit. De Belgische logistici zullen hun werk uitvoeren onder Duits en Nederlands bevel. In hun compagnie zullen ze ook militairen uit die landen als collega’s of ondergeschikten hebben. Ze zullen ook met Litouwers en Noren werken en later op het jaar ook met Luxemburgers.

“Dit concept van een geïntegreerde internationale logistieke compagnie bestond al”, vertelt kapitein Jelle Neyt, de detachementscommandant. “Toch is dit de eerste keer dat ze op het terrein wordt ingezet. Een internationale compagnie, met de helft Belgen en de andere helft NAVO-collega’s, is een erg interessante uitdaging qua samenwerking.”

De Belgische militaire logistiek zal gedurende de hele NAVO-opdracht ingezet worden, bijna een heel jaar. Over drie en een halve maand zal het 29 Bataljon Logistiek uit Grobbendonk de fakkel overnemen. Nadien volgen het 4 Bataljon Logistiek uit Marche-en-Famenne, gevolgd door de Luxemburgers, steeds met hetzelfde Belgische materieel. Voor de korpscommandant is “deze missie een geweldige logistieke uitdaging.”