BGLTU: Eerste militairen vertrekken naar Litouwen

23 militairen van het 18 Bataljon Logistiek hebben op dinsdag 24 januari het besneeuwde België ingeruild voor het nog veel wittere landschap van Litouwen. Dit detachement zal er gedurende drie en een halve maand de gevechtsgroep van de NAVO logistiek ondersteunen. Daarna zal een ander Belgisch detachement hen aflossen.

De verhuis richting Litouwen is al bijna een week bezig. Vorige week woensdag, op 18 januari, begon het eerste transport van materieel, containers en voertuigen naar de haven van Antwerpen. De dagen daarop was het bataljon druk in de weer om de rest van het materieel te transporteren en op het schip te laden.

“Het transport van de voertuigen heeft meerdere dagen in beslag genomen”, zegt Jelle, de detachementscommandant. “We nemen heel veel voertuigen mee. Dat transport heeft twee dagen in beslag genomen. De dag erna hebben we al het materieel daadwerkelijk op het schip geladen.”

Er nemen in totaal 101 militairen van het 18 Bataljon Logistiek deel aan de gevechtsgroep in Litouwen. Het gros van dat detachement vertrekt echter pas op vrijdag 27 januari. “Het grootste deel van het personeel dat vandaag vertrekt, bestaat uit chauffeurs die het schip zullen ontladen en uit installatiepersoneel”, gaat Jelle verder. “Zij zullen doorreizen naar ons toekomstig onderkomen en de ontvangst van het personeel logistiek voorbereiden.”