Bevrijding van Europa herdacht

Op 8 mei herdenken we de bevrijding van Europa in 1945, ook wel V-dag genoemd. Elk jaar vindt in Brussel dan een plechtigheid plaats aan het graf van de Onbekende Soldaat.

Precies 72 jaar na de overgave van het Derde Rijk waren weer een heel aantal oorlogsveteranen, sympathisanten en militairen verzameld aan de Congreskolom. De jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa is een belangrijke traditie voor de steeds minder talrijke oud-strijders.

Vier scholieren lazen een tekst voor en jongeren uit alle provincies van het land legden een roos neer aan het monument. De plechtigheid kon rekenen op de deelname van onder andere de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, chef Defensie generaal Marc Compernol en de vertegenwoordiger van de Koning. Ook vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen legden een bloemenkrans neer. Leerling-officieren van de Koninklijke Militaire School verzorgden de erewacht.