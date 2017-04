Belgische Special Forces vieren 75ste verjaardag in Belœil

Tegen de achtergrond van het prachtige kasteel van Belœil werd op 31 maart de 75ste verjaardag van de oprichting van de Belgische Special Forces herdacht. Het kasteel, en bijhorend domein, is eigendom van de Prince de Ligne. Gastheer Prins Michel de Ligne diende zelf ook bij de para-commando’s.

In 1942 werd onder het bevel van kapitein (later kolonel) Edouard Blondeel de Belgische SAS opgericht, een special forces eenheid onder Brits bevel. Na de oorlog ging deze SAS-eenheid, die volledig uit Belgische vrijwilligers bestond, over in het Regiment Parachutisten. Na een reeks hervormingen tijdens de voorbije 75 jaar kwam de huidige Special Forces Group tot stand.

Indrukwekkende demonstratie

Tijdens een korte ceremonie werd in de tuinen van het kasteel een herdenkingsplaat ingehuldigd ter herinnering aan deze dag. Nadien werden de talrijk opgekomen oud-strijders en andere gasten getrakteerd op een indrukwekkende dynamische demonstratie van onze Special Forces.

Doel van de actie was een konvooi te stoppen en een High Value Target te arresteren. Vanuit een Caiman-helikopter werd een fast-rope gedemonstreerd waarna de Special Forces hun doelwit snel en efficiënt veilig stelden. Gedurende de actie werd de luchtsteun verzorgd door een A109-helikopter.

Na afloop werd het boek ‘Van SAS tot Special Forces Group - 75 jaar Belgische Special Forces’ voorgesteld. Een uitgebreid werk over de geschiedenis van de Special Forces Group dat tot stand kwam met de hulp van vrijwilligers.