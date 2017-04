Belgische generaal leidt VN-missie in Mali

De Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck heeft op dinsdag 11 april 2017 het commando overgenomen van de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). Daarmee komt hij aan het hoofd van zo'n elfduizend militairen uit meer dan vijftig landen. Naast de missiecommandant nemen nog een twintigtal Belgische militairen deel aan de missie.

Een loden zon verschroeit het paradeplein van het hoofdkwartier van de MINUSMA in Bamako, de hoofdstad van Mali. Hier neemt generaal-majoor Deconinck het commando van de missie over. "Ik ben mij terdege bewust van de omvang van de taak die mij hier wordt toevertrouwd en van de uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan", spreekt de generaal het publiek toe. Onder hen ook de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput en chef Defensie generaal Marc Compernol.

Mali heeft al sinds 2012 te kampen met terroristische aanslagen en opstanden. Om de situatie te helpen stabiliseren en het politieke proces te begeleiden, richtte de Verenigde Naties op 25 april 2013 de MINUSMA op. Momenteel focust die missie zich op het ondersteunen van de nationale regering en de betrokken Malinese partijen om het vredesakkoord van 2015 uit te voeren en het nationale overheidsapparaat te herstellen.

"Stabiliteit in Mali is ook voor Europa en België belangrijk", aldus generaal-majoor Deconinck. "We moeten vermijden dat het extremisme en terrorisme waarmee Mali momenteel te kampen heeft, naar andere continenten geëxporteerd wordt. Die instabiliteit kan er ook voor zorgen dat er nieuwe vluchtelingenstromen naar Europa op gang komen. Het is dus essentieel dat we hier reageren, alleen zo kunnen we problemen dichter bij huis vermijden."