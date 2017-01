Belgische generaal leidt Europese trainingsmissie in Centraal-Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse republiek heeft brigadegeneraal Herman Ruys het bevel over de Europese trainingsmissie (EUTM) overgenomen van zijn Franse voorganger generaal-majoor Eric Hautecloque-Raysz. Dat gebeurde op 14 januari tijdens een ceremonie op het hoofdkwartier in de hoofdstad Bangui.

Brigadegeneraal Ruys zal vanaf 16 januari officieel aan het hoofd staan van de EUTM Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Met de bevelsovername neemt het Eurocorps de leiding van de EUTM CAR op zich. Brigadegeneraal Ruys bekleedt sinds juni 2015 bij het Eurocorps de functie van deputy chief of staff Support & Enabling.

EUTM Centraal Afrikaanse Republiek

De EUTM CAR werd in juli 2016 opgestart voor een initiële duur van twee jaar, volgend op een militaire adviesmissie van de EU (EUMAM RCA). EUTM CAR draagt bij aan de alomvattende aanpak van de EU bij de hervorming van de veiligheidssector in het land.

De EUTM CAR streeft naar moderne, efficiënte en inclusieve Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (FACA), conform aan hun democratische verantwoordingsplicht. De EUTM CAR geeft strategisch advies aan het ministerie van Defensie en de generale staf van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze geeft opleiding aan de officieren, onderofficieren en specialisten van de nationale strijdkrachten en organiseert de operationele training van de bestaande eenheden.

De Belgische Landcomponent levert momenteel 25 militairen voor de EUTM CAR. Die zijn gedetacheerd bij het Eurocorps of komen rechtstreeks uit de Belgische strijdkrachten.

Twee Belgische generaals leiden Afrikaanse trainingsopdrachten

Met de bevelsovergave bij de EUTM CAR staan er nu twee Belgische generaals aan het hoofd van een Europese trainingsmissie in Afrika.

België nam in juli 2016 de leiding op zich van de EUTM Mali. Daar nam brigadegeneraal Peter Devogelaere in december 2016 de fakkel over van zijn collega, brigadegeneraal Eric Harvent, die de eerste Belgische missiecommandant was.

In Mali zet ons land zo’n 175 militairen in, verdeeld over het hoofdkwartier in Bamako en het trainingscentrum in Koulikoro.

Collectieve veiligheid in de Sahel

Het feit dat België momenteel twee generaals aan het hoofd heeft van twee trainingsmissies in Afrika onderstreept het belang dat ons land hecht aan de stabiliteit in de Sahel-gordel en de operaties van antiterrorisme en stabilisatie in die regio.

Bij het overzicht van de militaire operaties voor 2017 vermeldde minister van Defensie Steven Vandeput al de collectieve veiligheid in de Sahel: “De focus van de operaties zal in 2017 liggen op Oost-Europa (collectieve defensie via de NAVO) en op het zuiden, met name het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Sahel-regio (collectieve veiligheid en stabilisatie via partnerschappen, EU en VN).”

Door deel te nemen aan operaties zoals EUTM Mali en EUTM CAR toont België dat het een betrouwbare partner is binnen de EU en toont het eveneens de wil om een antwoord te bieden op crisissituaties.