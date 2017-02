Belgische en Nederlandse medics trainen samen

De Medische Component wil de samenwerking met haar Nederlandse collega’s verder uitdiepen. In die geest verleenden 38 Belgische militairen van verschillende Medische Elementen van 13 tot 16 februari hun steun aan een Nederlandse oefening.

De oefening maakt deel uit van de VakTechnische Opleiding (VTO) voor de officieren van het Nederlandse Medisch Technisch Korps. Daar leren de leerling-officieren hoe ze medische interventieplannen moeten opmaken en uitvoeren op het terrein. Drie Belgen volgen die hele opleiding in Nederland.

De Belgisch-Nederlandse samenwerking op gebied van training en operaties is al jaren een van de stokpaardjes van Defensie. Het bekendst is de samenwerking tussen de beide Marines, maar ook de Medische Component wil nog hechter gaan samenwerken, licht majoor Koen Van Olmen van COMOPSMED toe: “Er is altijd een win-win. Door samen te trainen kunnen we ook beter presteren in operaties. We werken bijvoorbeeld al samen voor EUBG 2018. Daarnaast trainen we dit jaar ook nog samen in het trainingscentrum in Hilversum, waar de Belgische Role1 elementen gaan trainen met de Nederlandse collega’s.”

Een bijzondere bijdrage aan de oefening kwam van een zogenaamde patiëntsimulatorpop. Die kan, in tegenstelling tot menselijke simulanten, ook vitale functies als hartslag en bloeddruk laten veranderen, afhankelijk van de behandeling die ze ondergaat.