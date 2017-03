België, Nederland en Luxemburg gaan samen hun luchtruim verdedigen

Vliegtuigen die boven Nederland of Luxemburg hun radiocontact verliezen of, in het ergste geval, gekaapt worden, kunnen vanaf 1 januari 2017 ook Belgische F-16’s aan hun zijde verwachten, en omgekeerd. De commandanten van de Belgische en Nederlandse luchtmacht en de ambassadeur van Luxemburg hebben daarvoor op 21 december de technische uitvoeringsovereenkomst getekend.

Momenteel staan in zowel België als Nederland 24 uur op 24, zeven dagen op zeven twee jachtvliegtuigen paraat die binnen vijftien minuten in de lucht kunnen zijn om ons luchtruim tegen vijandelijke indringers te beschermen, het zogenaamde Quick Reaction Alert (QRA). In maart 2015 tekenden de ministers van Defensie van Nederland, België en Luxemburg al het Renegade-akkoord. Daarin kwamen ze overeen dat ze de bewaking van burgervliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat vanaf 1 januari 2017 volgens een beurtrol zullen uitvoeren. Vanaf dan zullen Nederland en België afwisselend twee jachtvliegtuigen paraat houden om het volledige luchtruim van de Benelux te beschermen.

“Deze overeenkomst tegen de luchtdreiging is zonder meer baanbrekend”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput. “Het is ongezien dat wij als land toestaan dat een vliegtuig van een andere natie boven ons eigen land zou optreden. Dit gebeurt weliswaar onder bevoegdheid van de nationale autoriteiten, maar het zou dus kunnen dat we bij een bedreiging boven België Nederlandse F-16’s in ons luchtruim aan het werk zien.”

Het grote voordeel van dit akkoord is uiteraard dat de beide luchtmachten hun uitgespaarde middelen en piloten elders kunnen inzetten. “Belgische en Nederlandse F-16’s zullen elkaar ongeveer elke vier maanden aflossen”, gaat minister Vandeput verder. “Dat betekent ook dat we vliegtuigen kunnen vrijmaken om meer te trainen of internationaal in te zetten als dat moet.”

Twee Belgische F-16’s nemen vanaf 1 januari de eerste beurtrol op zich. Op 10 mei neemt Nederland het Quick Reaction Alert over, eveneens met twee toestellen.