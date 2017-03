Belgian Beast in de Verenigde Staten

In de Amerikaanse staat Arizona, bij de stad Yuma, ligt het Marine Corps Air Station. Op dit woestijnachtige terrein vlak bij de grens met Mexico kunnen de Amerikaanse mariniers het hele jaar door trainen dankzij het gunstige klimaat en het exclusief militaire luchtruim. Van 13 februari tot 12 maart profiteerden ruim honderd Belgen van dit gebied voor de oefening Belgian Beast.

De oefening Belgian Beast is voor de operatoren van de Special Forces Group en pathfinders, die drop- en landingszones verkennen en afbakenen, een goede gelegenheid om hun tactische air insertie technieken op te frissen. Instructeurs van het Trainingscentrum voor Paracommando's begeleiden hen in specialiteiten zoals sprongen met materiaal of met zuurstofmasker vanop zeer grote hoogte.

Ook schietoefeningen staan op het programma. Stelselmatig breiden de trainingsscenario's na de landing zich uit met tactische maneuvers op de grond. Zo wordt de joint terminal attack controler (JTAC) geïntegreerd voor het leveren van nabije luchtsteun.

Tegelijkertijd vindt hier het tweede deel van de militaire cursus vrije val plaats. De cursisten hebben in Eloy, zo'n 300 kilometer oostwaarts, eerst de basis van het vrijevalspringen geleerd. In Yuma leren ze springen uit een C-130-transportvliegtuig. Dit lijkt evident, maar brengt toch weer wat aandachtspunten met zich mee.

Tijdens de sprongen filmen videomannen van het trainingscentrum de deelnemers in de lucht. Met die beelden kunnen de instructeurs de parachutisten waar nodig bijsturen.

De vliegbasis van het Marine Corps Air Station herbergt verschillende smaldelen, een civiel-militaire luchthaven en duizenden aren oefenterrein voor het trainen van lucht-grondwapens. De locatie is dan ook erg gegeerd bij buitenlandse eenheden.

De woestijnomgeving van Yuma lijkt sterk op gebieden waar België momenteel opdrachten uitvoert, zoals Jordanië, Afghanistan en Irak. Daarom ligt de trainingswaarde van deze oefening zeer hoog.

Voor het Trainingscentrum voor Paracommando's is deze oefening van onschatbare waarde. Op korte tijd kunnen heel wat parachutisten de nodige kwalificaties behalen. Iets wat in België veel meer tijd in beslag neemt.