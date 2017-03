Belgen beleven Real Thaw in Portugal

De Portugese luchtmacht organiseert elk jaar de oefening Real Thaw, een grootschalige, internationale oefening in luchtoperaties. Ook dit jaar was België een van de partnerlanden die ingingen op de uitnodiging.

De focus van de hele oefening ligt op gecombineerde luchtoperaties. De luchtmachten van Portugal, België, Nederland, Denemarken, Spanje en de VS oefenden samen met de NAVO complexe scenario’s met gevechtstoestellen, transportvliegtuigen, helikopters, allerlei specialisten en zelfs een vliegend AWACS-controlecentrum.

Het Belgische detachement voerde vooral tactische transportvluchten uit met een C-130. In dat scenario dropten ze samen met hun Portugese, Amerikaanse en Nederlandse collega’s parachutisten of cargo.

Naast de C-130-bemanning namen verscheidene andere specialisten deel om voor, tijdens en na de vluchten de missies te ondersteunen. Technici, missieplanners, specialisten in elektronische oorlogsvoering, een team voor luchtbevoorrading en een Air Mobile Protection Team, voor de veiligheid aan boord van vliegtuigen, brachten het aantal Belgische deelnemers op veertig.

Dat Air Mobile Protection Team trainde nauw samen met hun Portugese collega’s. Het concept air mobile protection is vrij nieuw, maar België en Portugal zijn koplopers in de ontwikkeling ervan. Met goede resultaten, zo bleek tijdens een van de oefeningen.

Ook een team van tactische luchtverkeersleiders nam aan de oefening deel. Zij staan in voor het verkennen, vrijmaken en markeren van landingszones en begeleiden de vliegtuigen bij het landen en opstijgen. De Luchtcomponent is dit concept stilaan verder aan het ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de pathfinders.