Bataljon Jagers te Paard oefent in Aarlen

Momenteel frist een honderdtal militairen van het Bataljon Jagers te Paard (ISTAR) de schiettechnieken van hun individuele bewapening op. Daarvoor nemen ze van 6 tot 10 februari in Aarlen deel aan de oefening Red Hunting Shoot.

Eerste sergeant-majoor Filip Lemmens, de eenheidsadjudant, legt uit: "Onze mensen nemen heel veel deel aan operatie Vigilant Guardian (OVG). Op straat mogen ze de MAG of de Minimi niet gebruiken en hanteren ze vooral het pistool Five-seveN. Zo verleren ze de handelingen met de machinegeweren."

De schutters van de machinegeweren Minimi, MAG en SCAR vuren op langere afstanden, tot 400 meter. Bovendien hebben die machinegeweren speciale kijkers, die ook regelmatige oefening vereisen. Verder zijn er specifieke trainingen met granaten en brandflessen. 's Nachts doen de chauffeurs ervaring op met hun nachtzichtapparatuur. Daarbij rijden ze zonder verlichting door moeilijk terrein.

"We hebben één schietperiode per jaar, waarin we hoofdzakelijk schieten", gaat eerste sergeant-majoor Lemmens verder. "Er zit ook een gedeelte MOUT bij, waarbij we de basistechnieken aanleren van militaire operaties in stedelijk gebied. Tijdens OVG moeten we ook in bebouwde zone opereren. Onze functionele training is daaraan aangepast."