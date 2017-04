Bataljon Carabiniers – Grenadiers terug in La Courtine

Voor het eerst in bijna 25 jaar heeft het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers zich nog eens verplaatst naar het Franse oefenterrein Camp de la Courtine. De vorige kampperiode in 1993 is enkel nog een verre herinnering, voor slechts enkele leden van het bataljon.

Het doel van deze trainingsperiode was om de samenwerking te verbeteren tussen de beschermingscompagnie (force protection) en de steunelementen die zich voorbereiden op hun opdracht in Mali. Het intensieve programma bestond vooral uit vuren op schietbanen, gecombineerd met verschillende gevechtstactieken.

De soldaten van de compagnie force protection stelden hun tenten op in een vooruitgeschoven operatiebasis. Van daaruit vertrokken bereden patrouilles over de zanderige heuvels van het oefenterrein. Op hun opgelegde route lagen gesimuleerde bermbommen verborgen.

De patrouilles observeerden daarom nauwkeurig het terrein en pasten de voorziene werkwijzen toe om het gevaar aan te pakken. De ondersteunende leden van de medische component zorgden via helikopter voor de medische evacuatie van de fictieve gekwetsten.

Op de offensieve en defensieve schietterreinen vuurden ze meermaals met hun persoonlijke en boordwapens. De trefzekerheid lag zeer hoog, dankzij de moderne bewapening en optieken. Om nog beter op elkaar ingespeeld te raken, namen de detachementen ten slotte deel aan een nachtelijke kaartleesoefening van 42 kilometer.

Het terrein van La Courtine bood tal van mogelijkheden om de vaardigheden van een licht bataljon te trainen. Het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers kijkt dan ook terug op een geslaagde oefening op Franse bodem.