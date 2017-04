Bataljon Artillerie laat Nederlands kamp donderen

De leerlingen van de Artillerieschool van Brasschaat ronden in Nederland hun opleiding mortier af. Op het artillerieschietkamp Het Harde moeten ze tijdens een syntheseoefening al hun kennis in de praktijk brengen.

De syntheseoefening betekent voor de leerlingen officieren en onderofficieren van de Artillerieschool in Brasschaat het einde van hun vorming op mortier 120 millimeter. De officieren bekleden hun rol van pelotonscommandant en forward observer (voorwaartse waarnemer), de onderofficieren functioneren als adjunct forward observer en stukscommandant.

Tijdens de scenario’s moeten de cursisten laten zien wat ze geleerd hebben over de mogelijkheden van hun mortieren en hoe ze die efficiënt in stelling kunnen brengen. “Elke plaats wordt door de pelotonscommandant, samen met zijn recce ploeg, op voorhand onderzocht”, legt onderluitenant Sven Woulff uit. “Door de vlaggen die de verkenningsploeg op de stelling plaatst, weten de stukken welke positie ze moeten innemen. Eens de stukken in plaats kan het vuren beginnen.”

Het Bataljon Artillerie werkt sinds drie jaar nauw samen met haar Nederlandse collega’s. Ze gebruiken niet alleen dezelfde wapensystemen en munitie, maar ook hetzelfde handboek, en regelmatig worden leerlingen en instructeurs uitgewisseld.

“We hebben de volledige werkmethode van het peloton mortieren 120 millimeter op elkaar afgestemd”, vertelt kapitein Werner Van Staey, commandant van de Batterij Instructie. “Dat betekent dat we nu de zelfde benamingen en procedures gebruiken en dus perfect geïntegreerd met elkaar kunnen samenwerken.”