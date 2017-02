Bataljon 12/13 Linie klaar voor inzet met EUBG

De militairen van het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie staan al sinds 1 januari klaar voor een eventuele inzet met de Europese gevechtsgroep (European Union Battle Group of EUBG). Na een grootscheepse oefening van maandag 30 januari tot woensdag 1 februari 2017 op en rond de basis van Florennes, zijn ze hier nu ook officieel voor gecertificeerd.

Met een stormlanding uit twee C-130's op de luchthaven van Florennes begint op maandagochtend de oefening Wise Medium. De vliegtuigen landen op een zeer korte afstand, waarna alle militairen er in een razend tempo uitspurten. Eenmaal leeg, vertrekken de C-130's meteen weer. Na drie golven staan alle militairen en zes lichte jeeps op de basis van Florennes.

"Het is al bijna twee jaar geleden dat we stormlandingen met de C-130 hebben kunnen trainen", zegt luitenant-kolonel Manuel Monin, de korpscommandant van het bataljon. "Het was dus hoog tijd dat we dit nog eens konden oefenen."

Voor veel van de jongere militairen van het bataljon is het de eerste keer dat ze een vlucht in gevechtsomstandigheden meemaken, ook voor eerste soldaat Jacques. "Het was mijn eerste vlucht met een C-130. De vlucht zelf is nogal speciaal, want het zijn tactische vluchten en dan is er veel beweging. Ook de landing is nogal bruusk. Maar het was heel fijn om dat te kunnen meemaken."

Na de landing beginnen de militairen meteen aan hun eerste opdracht: de luchthaven beveiligen. Zodra ze zeker zijn dat er geen vijandelijke aanwezigheid is, nemen ze hun bivak in. Veel tijd om te rusten is er echter niet, want de volgende ochtend vertrekken ze al vroeg met hun voertuigen in de richting van Yvoir, waar hun uiteindelijke doelwit ligt.

Onderweg voeren de militairen patrouilles uit en komen ze af en toe wat lichte tegenstand tegen. Dan bereiken ze het tussenliggende doelwit: een bivakzone ongeveer halfweg tussen de basis van Florennes en Yvoir. Daar brengen ze de nacht van dinsdag op woensdag door. Lang slapen zit er echter opnieuw niet in. In het holst van de nacht vertrekken de infanteristen al naar hun einddoel: twee bruggen over de Maas in de buurt van Yvoir.

Bij het eerste daglicht vallen de militairen aan. De tegenstand is deze keer een stuk groter. De reactie van de militairen is evenredig. Na een gevecht van nog geen halfuur is de vijand uitgeschakeld en staat de volledige compagnie aan de andere kant van de rivier.

De oefening Wise Medium was voor het Bataljon 12/13 Linie de laatste uit een reeks om officieel te mogen deelnemen aan gevechtsgroep van de Europese Unie. Die EUBG valt tot 30 juni 2017 onder Frans bevel en omvat ruim tweeduizend militairen. België levert daarbij een bijdrage van zo'n 230 manschappen.