B-FAST oefent met nieuwe drone

Op het oefenterrein van Marche-en-Famenne heeft het Belgian First Aid & Response Team (B-FAST) op donderdag 20 maart een nieuwe drone met camera getest. Met die dronecapaciteit hoopt B-FAST in de toekomst nog sneller en efficiënter rampgebieden in kaart te brengen, slachtoffers te lokaliseren en andere hulpteams bij te staan.

B-FAST sloeg de handen in elkaar met de Koninklijke Militaire School. Hun onderzoekers leverden de drones en expertise om de toestellen te bedienen. De camera en bijhorende software werden aangeleverd door een privébedrijf. Enkele militairen van de 6 Groep Communicatie- en Informatiesystemen waren ook bij de test aanwezig. Zij staan in voor de communicatie van B-FAST.

Voor deze eerste test gebruikten ze het bestaande 4G-netwerk om de beelden van de drone naar een mobiele commandopost te sturen. In de rampgebieden waar B-FAST opereert, is een bestaand netwerk echter lang niet vanzelfsprekend. Daarom zal de test later dit jaar herhaald worden. Die tweede test zal er dan vooral om draaien een eigen netwerk te installeren om de beelden te verwerken. De eerste test was alvast een succes.