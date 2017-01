“Als vrouwen de bevelen gaven, zou er minder oorlog zijn.”

Voor de opnames van Raid Dingue, een komedie geproduceerd, gerealiseerd en gespeeld door Dany Boon, heeft de genie de kazerne in Jambes en mensen ter beschikking gesteld. Naar aanleiding van de avant-première in België ontmoette Defensie Dany Boon voor een ietwat bijzonder gesprek.

Johanna Pasquali (gespeeld door Alice Pol) is een jonge politieagente die ervan droomt om deel uit te maken van de elite-eenheid RAID. Eugene Froissard (Dany Boon) is een vrouwenhater en verantwoordelijk voor de opleiding van de interventiegroep.

Achter de humor en bewust uitvergrote clichés, schuilt een pleidooi voor de aanwezigheid van vrouwen in alle functies, ook veeleisende, zoals bij een interventie-eenheid. Een thema dat menig vrouw binnen Defensie alsook vele kandidatenaanspreekt.

Het volledig interview:

Laetitia: Uw film is nogal een cliché over vrouwen en als vrouwelijke militair voel ik me hierdoor toch wel aangesproken.

Dany Boon: Ik ben een echte vrouwenhater (lacht). Nee, dat is niet waar, anders had ik de hoofdrol niet aan een vrouw gegeven. Vrouwen die in dienst gaan zoals u bewonder ik bijvoorbeeld enorm. Eerlijk waar. Jullie zijn uitzonderlijke vrouwen. Trouwens, wat was jouw drijfveer om in dienst te gaan? Wat gaf de doorslag?

Er is veel actie, de ene dag is de andere niet,ik ben op opdracht naar het buitenland kunnen gaan, enzovoort. Maar meer over de clichés in uw film, zoals de manier waarop mannen naar vrouwen kijken, zowel hun collega’s als partners.

Er zijn vrouwelijke militairen die me vertelden dat het heel realistisch is. Dat bestaat. Wat denk jij ervan?

Ik heb dat persoonlijk nog nooit meegemaakt.

Geven jullie dan geen steken?

Niet meer dan mannen onder elkaar. Terug naar de clichés: is uw film een komedie of wilt u een boodschap meegeven?

Ik geef een boodschap mee. Ik zeg ‘bravo’ aan de mannen en vrouwen die ons beschermen. Hun loopbaan is buitengewoon, vol vrijgevigheid en toewijding. Het is iets ongelofelijks om je eigen leven op het spel te zetten voor de vrijheid van anderen. Dat is prachtig.

Sommige instellingen zoals Defensie willen meer vrouwen aanwerven. wilt u hierover ook een boodschap meegeven?

Ja, het is een goed idee. Ik denk dat er minder oorlog zou zijn als vrouwen het bevel zouden voeren.

Waarom?

Omdat vrouwen beter zijn in compromissen. Ze zijn slimmer dan mannen.

Slimmer dan mannen? Dit zijn uw woorden.

Ik denk dat dat waar is. Ik zou ook graag de militairen bedanken van de kazerne van Jambes. Dat was een fantastische ervaring. We waren zeer welkom en konden filmen waar we wilden. Ze waren zeer behulpzaam, want een filmopname vraagt veel vrachtwagens en mensen. Maar alles is echt geweldig verlopen.